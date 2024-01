Idee weekend: per l’Epifania aperta la Mostra dedicata ai sessant’anni del Policlinico di Modena

Apertura straordinaria domani, sabato 6 gennaio, per la mostra “Una Storia tante Storie” che si tiene al Complesso museale San Paolo di Via Selmi 67 a Modena e dedicata ai 60 anni che sono trascorsi dall’inaugurazione del Policlinico di via del Pozzo a oggi. L’esposizione in occasione della festività di domani sarà infatti aperta con orario continuato dalle 11 alle 18. Domenica 7 gennaio sarà possibile visitarla nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30. L’ingresso è gratuito.

La storia del Policlinico è un patrimonio di tutta cittadinanza e per questo l’Azienda Ospedaliero – Universitaria desidera dare a tutti la possibilità di condividere un ricordo o una suggestione. La mostra, quindi, è pensata per ospitare anche i contributi fotografici e audiovideo proposti dai cittadini. È sufficiente inviare il proprio ricordo al Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda scrivendo a comunicazione@aou.mo.it.

La mostra è prodotta da Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in collaborazione con Comune di Modena, Modena City of Media Arts, FMAV Fondazione Modena Arti Visive. È stata ideata dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU e il progetto espositivo è realizzato da Andrea Cavani, Francesco Boni, Ilaria Lusetti insieme a Daniele De Luigi, Luca Monzani di FMAV Fondazione Modena Arti Visive. La mostra è divisa in due sezioni principali: nella prima è raccontata la storia del progetto e del cantiere del Policlinico dalla data del bando per la sua realizzazione (1933), sino alla sua apertura nel 1963. In questa sezione è presente anche un plastico che rivede in chiave contemporanea quello realizzato nel 1963. La seconda ospita una serie di immagini che raccontano tante storie unite tra loro dal Policlinico di Modena, e alcune teche con oggetti e documenti d’epoca.

L’esposizione chiuderà i battenti il 4 febbraio: nel frattempo resterà aperta ogni sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, la domenica solo nella fascia pomeridiana. Il 20 gennaio, 3 febbraio e 4 febbraio sono previste delle visite guidate alle ore 16, il 31 gennaio, festa di San Geminiano Patrono di Modena, apertura straordinaria dalle 11 alle 18.30.