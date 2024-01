Entra nel supermercato e minaccia la cassiera con una pietra: 20enne arrestato a Modena

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, a seguito di una richiesta pervenuta sul 112, sono intervenuti presso un supermercato del centro, dove era stata segnalata la presenza di un giovane, che era entrato nell’esercizio commerciale, minacciando la cassiera con una pietra allo scopo di farsi consegnare il denaro presente in cassa.

La dipendente aveva notato l’uomo che, entrato dalla porta d’ingresso e approfittando della momentanea assenza della guardia giurata, si era diretto verso la cassa e le aveva intimato di consegnargli i soldi. Il 20enne, in evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici, ha poi lanciato il sasso contro una vetrata, danneggiandola.

A quel punto il vigilante è intervenuto in soccorso della cassiera, cercando dapprima di allontanare il giovane, per poi contattare la centrale operativa dei Carabinieri. I militari, prontamente intervenuti, dopo aver ricostruito la vicenda anche grazie alle testimonianze dei presenti, hanno arrestato il 20enne per tentata rapina.