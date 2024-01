Due incontri sulla raccolta dei rifiuti, a Gatta e Gombio l’8 e il 9 gennaio

Come aveva preannunciato il Sindaco Enrico Bini nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Iren ha organizzato una serie di incontri nelle frazioni, per parlare della Tariffa puntuale per il servizio di raccolta rifiuti e delle ultime innovazioni introdotte, con i cassonetti informatizzati per i quali è necessario utilizzare la Ecocard inviata nelle scorse settimane a tutti gli utenti con un’utenza Tari attiva.

I primi incontri sono in programma lunedì, 8 gennaio, alle ore 20.45 al Circolo del Campo Sportivo di Gatta, e martedì 9 gennaio, sempre alle 20.45, al Circolo Arci di Gombio.

“Si tratta di occasioni importanti – spiega Bini – per ricevere informazioni, chiarimenti, porre eventuali domande e dissipare i dubbi che si possono avere sul nuovo sistema di raccolta introdotto nelle frazioni, per cui invito tutti gli interessati a partecipare”.