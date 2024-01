Bologna: un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio del 3 gennaio, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un uomo nigeriano classe ‘98 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’ambito di un mirato servizio organizzato in Piazza XX Settembre e volto al contrasto dello spaccio, gli agenti notavano un soggetto sospetto, in quanto lo stesso si intratteneva a lungo nei bagni pubblici. Insospettiti da ciò, lo fermavano e gli chiedevano i documenti, ma costui prima forniva le generalità mostrandosi tranquillo e poi si dava alla fuga.

La fuga però non durava a lungo, in quanto gli agenti lo stavano tenendo sotto controllo: una volta raggiunto, lo stesso cercava di svincolarsi e proseguire la fuga, ma non vi riusciva. Sottoposto a perquisizione personale, la stessa dava esito positivo in quanto nello zaino era rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per 10.60 gr. e cocaina per 10.97 gr. Dagli accertamenti esperiti sull’uomo emergeva un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna in data 07.09.2023, oltre l’inottemperanza al provvedimento del Questore di Rimini a lasciare il territorio nazionale. A carico dell’uomo risultava altresì una condanna e numerosi pregiudizi per reati in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

All’esito dell’udienza di convalida, all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo firma. Tuttavia, in quanto irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato dalla Questura presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo per la successiva espulsione dal territorio nazionale.