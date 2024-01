Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 5 gennaio 2024

Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della mattina con precipitazioni deboli e sporadiche in pianura, più intense e continue lungo il crinale appenninico. Dal pomeriggio le piogge tenderanno ad intensificarsi sul settore occidentale e rilievi emiliani e, nel corso della sera, anche sulle zone di pianura settentrionali. Le precipitazioni saranno più deboli e irregolari sulla fascia pedecollinare romagnola.

Temperature minime in lieve aumento con valori compresi tra 3-4 gradi delle pianure emiliane e 6-8 gradi della fascia costiera. Massime in calo sul settore centro-occidentale con valori tra 6 e 8 gradi, pressoché stazionarie sulla Romagna con valori attorno a 13-14 gradi. Venti moderati sud-occidentali sui rilievi con rinforzi sul crinale appenninico; deboli in prevalenza orientali in pianura, tendenti a divenire occidentali nella sera-notte, deboli da sud-est lungo la fascia costiera tendenti a rinforzare nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso con moto ondoso in progressivo aumento fino a mosso o molto mosso nella sera.

(Arpae)