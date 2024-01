Mirandola, approvato dal Consiglio comunale il Bilancio 2024/2026

Il Consiglio Comunale di Mirandola, nell’ultima seduta dell’anno solare tenutasi lo scorso Giovedì 21 Dicembre ha approvato il progetto di Bilancio 2024/2026. In un quadro generale di perdurante incertezza economica globale, le priorità dell’Amministrazione sono state rivolte agli investimenti sul territorio, alla tutela delle Famiglie e delle fragilità e alla scelta, tutt’altro che scontata, di mantenere invariate le imposte comunali senza che fossero applicati aumenti sulle stesse, con una contestuale opera di efficientamento dei servizi erogati al cittadino.

“Con l’approvazione del bilancio, da parte del Consiglio Comunale, procede senza intoppi anche nell’ultimo semestre il programma che questa Amministrazione aveva proposto ormai cinque anni orsono alla cittadinanza – commenta il Sindaco Alberto Greco – Un’opera che vuole agevolare, il più possibile, lo sviluppo e la crescita della Città e della sua comunità”.

POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA – ROBERTO LODI

Confermando le linee di mandato, senza ricorrere ad alcun tipo di indebitamento, l’Amministrazione ha scelto di non aumentare la pressione fiscale (di competenza comunale) e le tariffe. A questo dato va aggiunto il contenimento delle tariffe per il servizio rifiuti. Il pareggio di bilancio, in ciascuno degli esercizi 2024-2025-2026, sarà agevolato dall’entrata derivante dalla retrocessione, da parte di UCMAN, dei maggiori trasferimenti versati per le progressive gestioni associate (580.000€ per il 2024 e per il 2025 e ben 640.000€ per il 2026). In materia di sicurezza l’Amministrazione ha concluso il rinnovamnento del sistema di videosorveglianza e varchi per un investimento complessivo pari a 780.000€. Completata la chiusura del campo nomadi cittadino, il Comune di Mirandola ha creato la prima storica unità cinofila della Polizia Locale cittadina, completando l’investimento con l’acquisto di nuovi veicoli in dotazione e completando l’organico, pareggiando i parametri regionali stabiliti in n°1 agente ogni 1.000 abitanti. Investimenti anche per lo sport di base e di vertice della Città. Da registrare gli investimenti per far attecchire sul territorio comunale Rugby e Pugilato. L’Amministrazione, inoltre, si è impegnata a creare n°2 palestre a cielo aperto per favorire uno stile di vita sano e accessibile a tutti in qualsiasi momento. Nello specifico, con un occhio sempre rivolto alle fragilità, tutte le macchine in dotazione alle due palestre a cielo aperto hanno la particolarità e la specificità di essere idonee per l’utilizzo da parte di utenti non vedenti grazie gli appositi cartelli descrittivi in codice Braille applicati ad ogni macchina. Da non dimenticare che le due palestre a cielo aperto sono dotate anche di macchine utilizzabili da persone in sedia a rotelle.. L’obiettivo per il 2024 è completare il polo sportivo compreso fra via Pietri e via Nuvolari con un’attrattiva area ricreativa finalizzata alla socializzazione.

QUALITA’ URBANA E RICOSTRUZIONE – LETIZIA BUDRI

Nel 2024 si conta di delineare definitivamente i tempi di chiusura della ricostruzione privata. Per quanto concerne il pubblico, proseguono i lavori al Palazzo Municipale di Piazza Costituente, in cui di stanno completando le ultime valutazioni relative agli infissi e alle finiture assieme alla Sovrintendenza. Dopo un lungo periodo di attesa, in attesa della terza variante, alla fine del mese di Novembre sono ripresi i lavori presso il cantiere del Teatro Nuovo. Entro il 2024 si conta di ottenere la congruità sul progetto di recupero del muro di cinta e della Tribuna dello Stadio “Lolli”, integrato secondo le richieste della Regione. Dopo una prima tranche di 500.000 € di fondi integrativi, il Ministero dell’Interno si è detto disponibile a finanziare ulteriori investimenti per la realizzazione della nuova Caserma di PS all’Ex-GIL. A cavallo fra i mesi di Settembre e Ottobre 2023 sono stati avviati tutti i cantieri finanziati in toto o in parte dai fondi del PNRR: l’ex casello ferroviario con annesso parcheggio; recupero delle ex scuole elementari di via Circonvallazione; la mensa in ampliamento al plesso della scuola primaria di Via Pietri; il nuovo asilo nido in via Giolitti e l’intervento di ristrutturazione e di ampliamento della scuola d’infanzia di “Neri” di Via Toti. Confermati tutti gli impegni sul fronte delle manutenzioni dei fabbricati, degli impianti e del verde urbano.

POLITICHE ECONOMICHE E MOBILITA’ – FEDERICA LUPPI

Nel corso dell’anno solare 2023 sono stati investiti 1.050.000€ per interventi di manutenzione straordinaria per strade asfaltate di competenza comunale. Appaltati i lavori di riqualificazione e sviluppo della rete di percorsi ciclopedonali sul territorio finanziati con 1.260.000 € di fondi derivanti dal PNRR. Iniziati i lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Mirandola. In via di conclusione i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Quarantoli. Sul fronte delle “Pari Opportunità”, si segnalano i corsi di nuoto finanziati – presso le piscine Coopernuoto di Miranodola – dedicati a portatori di disabilità. Mano tesa anche alle famiglie con l’apertura, nei locali del Municipio di Via Giolitti – del Centro per le Famiglie all’interno del quale sono in programma varie iniziative nel corso del 2024. Mirandola si conferma attenta alle esigenze dei più “fragili”: ne è chiara testimonianza un investimento in merito, pari al 6% del bilancio comunale.

CULTURA E INNOVAZIONE – MARINA MARCHI

L’inaugurazione del Polo culturale “Il Pico” rappresenta l’apice delle attività del 2023 dei settori di Cultura e Innovazione. Un hub culturale, risultato particolarmente apprezzato dagli under 40, che nel primo semestre del 2024 sarà caratterizzata – oltre alle attività ordinarie – da numerosi meeting aziendali già prenotati e da numerose esposizioni fra qui quella permanente dell’artista Jean Mascii con gran parte delle 602 opere donate dalla vedova dell’indimenticato illustratore cinematografico francese nativo di Mirandola. Obiettivo per l’immediato futuro che verrà portato a termine è il progetto “Mirandola Archeologica”, ovvero la valorizzazione del patrimonio emerso in occasione degli scavi effettuati dalla Sovrintendenza sia nel cortile del Polo Culturale ma anche nella loggia del Palazzo Comunale in Piazza Costituente. Consolidati i finanziamenti alla Fondazione Scuola di Musica (196.000€) al fine di realizzare quanti più eventi musicali sul territorio comunale, favorendo contestualmente l’avviamento delle giovani generazioni ai percorsi formativi garantiti dalla qualità del servizio della rinomata Scuola cittadina. Aumentato il sostegno ad ATER con particolare attenzione al progetto “Sciroppo di Teatro”, destinato all’avvicinamento dei bambini al teatro. Confermati i progetti e i relativi finanziamenti al Centro Internazonale di Cultura “Giovanni Pico” e lo “Start up Ready”: un modello vincente, e replicato successivamente in altri comuni della Provincia, che ha visto tanti studenti delle Scuole secondarie incontrare le aziende del territorio per un primo reale approccio con il mondo del lavoro. Confermato anche per accademico 2024-25 il “Mirandola Summer Camp”, in collaborazione con Unimore, Università di Verona e Università di Trento, che ha portato sul territorio centinaia di studenti universitari in visita al polo biomedicale mirandolese.

Favorire l’inclusione sociale e garantire massimo supporto alle Famiglie restano i punti di riferimento dell’attività dell’Amministrazione anche nel settore dell’educazione. In tal senso va visto l’acquisto – garantito grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – della pedana di sollevamento per le carrozzine con la quale dotare lo scuolabus comunale. Imponente lo sforzo dell’Amministrazione Greco destinato alla “criticità nidi” e alle liste d’attesa: grazie al lavoro congiunto con i gestori, già a partire dal 2023, sono divenuti operativi due micronidi – “Belli e Monelli” e l’Arca di Noè – che hanno creato una disponibilità pari a 37 posti. L’inaugurazione del nuovo Asilo Comunale, in Via Giolitti, permetterà a Mirandola di toccare la percentuale di per bambini 0-3 anni del 40% (in perfetta media regionale). Confermati tutti i finanziamenti ai micronidi (58.000 €) e alle scuole per la qualificazione mentre sono state aumentate le risorse alle scuole d’infanzia (da 135.000 € a 150.000 €) per l’anno educativo 2024/25. Disposto il sostegno oneroso ai progetti distrettuali “Scuole Aperte” e “Leggere e Scrivere tutti insieme… la Scuola fa bene a tutti”: quest’ultimo a contrasto delle situazioni di disagio, povertà ed emarginazione sociale. Aumentati infine gli investimenti di servizio a supporto degli alunni con handicap: in questo caso lo stanziamento complessivo ammonta a circa 996.000€ e nel 2024 sarà aumentato con ulteriori 35.000€.

SVILUPPO DEL TERRITORIO – FABRIZIO GANDOLFI

Alimentare la vitalità del centro, rivitalizzare i territori frazionali. Un impegno preso dall’Amministrazione ad inizio mandato e – a emergenza pendemica superata – applicato concretamente con eventi e attrazioni in grado di coinvolgere varie anime tendendo le mani ai commercianti del territorio e – attraverso la totale assenza di parcheggi a pagamento – coinvolgliando quanto più flusso verso il cuore della Città. Il 2023 ha segnato un deciso e marcato upgrade nel numero di eventi organizzati sul territorio che saranno ulteriormente potenziati ed aumentati in vista dell’ultimo semestre di mandato. Particolare attenzione e curiosità sono state intercettate da “Mirandola in Love” e dai 56 appuntamenti nel folto programma di “Mirandola in XMAS” che si concluderanno il prossimo 7 Gennaio. Un foltissimo calendario di eventi, rilanciati anche nel 2024 e garantite dallo stanziamento di 180.000€. Valorizzanti per Piazza Costituente, e contestualmente per il commercio del centro, sono stati i grandi eventi di piazza organizzati dall’Amministrazione: dal concerto dei Nomadi, in ricordo di Elvino Castellazzi, il 25 Aprile con la “Colonna della Libertà” ed infine il Webboh Fest. Consolidati anche i 25 eventi e le mostre presso il Barchessone: uno sforzo volto alla massima valorizzazione delle Valli e dei paesaggi del territorio comunale lambiti dalla Ciclovia del Sole. In tal senso saranno consolidate le numerose passeggiate – diurne e notturne – che tanto successo di partecipazione e di gradimento hanno intercettato nell’anno appena concluso. Per le sole attività del Barchessone è previsto nel solo 2024 lo stanziamento di una somma pari a 26.000€. Grazie al Ceas “La Raganella” saranno confermati i 102 progetti didattici destinati alle 18 scuole del territorio con temi la sostenibilità, l’agenda 2030, la mobilità sostenibile ela salvaguardia della biodiversità. Grazie alla collaboraione con Aimag e con i vari enti del territorio (Grupo Micologico Cavezzese, Consorzio della Bonifica Burana, Laboratorio Arcobaleno e Manigolde) saranno garantiti tutti i laboratoori particolarmente apprezzati dagli studenti e dagli insegnanti.