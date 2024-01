Castelnuovo, la tradizione della Motobefana si rinnova

Il tradizionale appuntamento con la Motobefana dei Castelli manda in archivio le festività natalizie a Castelnuovo Rangone e Montale.

L’edizione numero 24 dell’iniziativa promossa per l’Epifania dal Moto Club dei Castelli, in collaborazione con il Circolo Acli, avrà luogo sabato 6 gennaio, a partire dal ritrovo delle 14.30 presso il parcheggio del Circolo Arci ex Stazione. Accompagnata dalla musica e dall’animazione di Sonny Ve, la Befana si sposterà verso l’oratorio, dove verranno offerti dolcetti, bevande e un giocattolo a tutte le bambine e i bambini presenti.

L’iniziativa – ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti – è confermata anche in caso di maltempo, con ritrovo direttamente alle 15 in oratorio.