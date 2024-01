Al Teatro Herberia di Rubiera torna la stagione di “Domeniche a teatro”

Torna la nuova stagione di “Domeniche a teatro” la rassegna teatrale domenicale, ideata e promossa da La Corte Ospitale, dedicata ai bambini e alle loro famiglie che si tiene al Teatro Herberia di Rubiera. Tre appuntamenti tra gennaio e febbraio, alle ore 17, con clown, bolle di sapone, muppets e tantissimi divertimenti per tutti.

Il primo appuntamento speciale sarà sabato 6 gennaio 2024 (unico appuntamento non domenicale ma coincidente con la Befana) con Un anatroccolo in cucina, uno spettacolo di Eccentrici Dadarò, con Simone Lombardelli, liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen. Per ogni bambino ci sarà una dolce sorpresa lasciata dalla Befana!

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.