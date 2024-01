Un nuovo ascensore alla stazione AV Mediopadana

Un nuovo ascensore sul lato est della stazione AV Mediopadana per collegare direttamente i parcheggi di Terminal One con il piano binari. In funzione da oggi, è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) nell’ambito dei lavori per la seconda hall di accesso alla stazione.

Il nuovo impianto, in questa prima fase operativo tutti i giorni dalle 5.30 alle 21.30, è omologato per il trasporto fino a 21 persone e consente a chi parcheggia l’auto nelle aree P4, P5 e P6 di raggiungere rapidamente il binario 4, riservato ai treni che viaggiano in direzione sud, senza utilizzare il sottopassaggio FER.

In corso i lavori per la realizzazione di un secondo ascensore a servizio del binario 1, riservato ai treni diretti a nord. Per ora il binario è raggiungibile da chi utilizza il parcheggio di Terminal One attraverso un percorso interno alla stazione opportunamente segnalato. Saranno realizzate anche due nuove scale mobili.

È previsto nell’estate prossima il completamento dell’accessibilità della campata est della stazione che include, oltre agli ascensori e alle scale mobili, un nuovo atrio di ingresso, l’area biglietteria e i servizi igienici. L’importo complessivo dell’intervento, realizzato e finanziato da RFI è di 3 milioni di euro.