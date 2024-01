Sabato torna la Befana in teatro al Bismantova, con Elia Tapognani

È ormai una tradizione, attesa ogni anno da grandi e bambini, la Befana al Teatro Bismantova. Quest’anno la giornata festiva del 6 gennaio, sabato, vedrà in scena alle ore 17 lo spettacolo “Modù!”. Una performance di clown, ma non solo. Un linguaggio antico che ci obbliga al presente, all’accadimento. Un lustrascarpe in scena si prepara alla giornata lavorativa e cerca clienti.

Il fallimento, il caos e la precisone del gesto portano a una perenne contestazione della realtà. Lo spazio scenico è un surrogato di circo in cui lo spettatore è portato a ridere della propria sana stupidità. Spettacolo adatto a tutti i tipi di scarpe, di e con Elia Tapognani.

Ingresso libero bambini fino a 12 anni, 5 euro ragazzi e adulti.