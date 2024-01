‘Questi pochi centimetri di terra’ accende il tradizionale appuntamento della befana al Teatro Piccolo Orologio

Si riaccendono i riflettori sulla stagione Primavere al Teatro Piccolo Orologio. Inaugura l’anno nuovo, come di consuetudine, un appuntamento dedicato alle famiglie, tradizionale dono dell’epifania al pubblico di grandi e piccini, in scena venerdì 5 gennaio alle ore 21, sabato 6 gennaio alle ore 17 e domenica 7 gennaio alle ore 19.

Sul palcoscenico di via Massenet 23 approda, con la leggerezza del linguaggio onirico delle marionette e del gioco di luci ed ombre, Questi pochi centimetri di terra, spettacolo prodotto dal collettivo teatrale Consorzio Balsamico e LISA, con il sostegno di Associazione Culturale TEATROinSTALLA, in collaborazione con Centro Teatrale MaMiMò. L’opera, selezionata per il Festival Mondial Des Théâtres de Marionnettes du Charleville-Mézières OFF de Rue 2021, conta sulla drammaturgia di Giada Borgatti e la regia di Virginia Franchi; il cast è composto da Silvia Cristofori, Eva Miškovičová, anche scenografa, e Alessandra Stefanini, che cura le marionette. Le luci sono di Marco D’Amelio, le musiche originali e il paesaggio sonoro di Michele Boreggi, il supporto artistico di Nadia Milani e Valeria Sacco.

Prezzo speciale: biglietto intero €10, biglietto ridotto under18 €5.

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.