Lavori di adeguamento idraulico sul Canalazzo a Cittanova

A Cittanova sono iniziati i lavori preparatori per l’intervento di adeguamento idraulico, che partirà nei prossimi giorni, sulla confluenza tra il Canalazzo e rio Santa Liberata a protezione di strada Cave di Ramo.

Il Canalazzo di Cittanova si immette nel fiume Secchia a valle della linea ferroviaria dell’alta velocità e ha, a sua volta, come emissario il rio Santa Liberata: in caso di piena, le acque del fiume “rigurgitano” nei canali che esondano allagando un tratto di strada Santa Liberata e impedendo agli abitanti della zona di raggiungere le proprie abitazioni.

L’intervento, che ha un valore di 100 mila euro, consiste, dunque, nella realizzazione di un argine sul rio Santa Liberata, alla confluenza con il Canalazzo, per contenere le acque di rigurgito e proteggere la strada dagli allagamenti. Con l’obiettivo del mantenimento dell’officiosità idraulica, è previsto anche il ripristino dei fossati paralleli alla ferrovia e di alcuni tratti del percorso natura del Secchia.

I lavori sono coordinati dai tecnici del servizio Ambiente del Comune di Modena e la conclusione è prevista in due mesi.