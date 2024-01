Incendio in appartamento a Mirandola, una persona in pronto soccorso

Ieri verso le ore 22:30 le squadre dei vigili del fuoco di San Felice, quella dei volontari di Mirandola, insieme all’autoscala da Modena, sono intervenute a Mirandola, in viale La Favorita per l’incendio di un appartamento. A bruciare la camera da letto di un’abitazione al terzo piano di uno stabile di cinque in cui risiedono una ventina di famiglie.

Nelle operazioni di spegnimento è stata soccorsa una donna, residente nell’appartamento coinvolto, poi affidata alle cure del 118 e portata al pronto soccorso per accertamenti.

Le operazioni di spegnimento, durate fino all’una e mezza di notte, hanno coinvolto in totale 12 unità dei Vigili del fuoco, tra permanenti e volontari, e 4 mezzi. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari, anche la Polizia di Stato.