Ieri sera intorno alle 20:00 i Vigili del fuoco, con sei squadre dai distaccamenti di Imola e Medicina e mezzi di supporto dalla sede centrale, sono intervenuti in un’abitazione indipendente di via Piratello 13 ad Imola, dove si era sviluppato un incendio. L’intervento è durato ore. Non risultano persone coinvolte.