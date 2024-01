Motociclista ferito in incidente lungo via Fioravanti a Bologna

Una persona è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente stradale che a Bologna, lungo via Fioravanti in angolo con via Barbieri, ha visto coinvolta una Renault Zoe elettrica ed uno scooter Sym Simphony 125. Nell’urto ad avere la peggio il conducente dello scooter, trasportato dal personale del 118 al Maggiore di Bologna con ferite di media gravità (cod.2). Contuse le due ragazze a bordo della vettura. Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi i Vigili del fuoco. Rilievi a cura della Polizia locale.