Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 2 gennaio 2024

Irregolarmente nuvoloso con nubi in aumento nel corso della giornata. Piogge dal tardo pomeriggio-sera sui crinali appenninici centro-occidentali. Nebbie mattutine sulla pianura e nelle valli, in sollevamento dalla tarda mattinata. Temperature minime in lieve calo o quasi stazionarie con valori compresi tra 0 gradi della pianura occidentale e 4 gradi della Romagna. Massime in calo sul settore emiliano con valori attorno a 7/8 gradi; quasi stazionarie in Romagna con valori tra 10 e 13 gradi. Venti in prevalenza dai quadranti meridionali; deboli in pianura, moderati sui rilievi con rinforzi da sud-ovest lungo il crinale. Mare poco mosso, mosso al largo dalla serata.

(Arpae)