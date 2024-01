La pioggia annunciata non si è fatta attendere e ha rovinato la festa dei sassolesi che questa notte si sono ritrovati in piazza Garibaldi per festeggiare la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno.

Numerosi cittadini hanno comunque invaso la piazza mentre altri occupavano i portici. Presenti al momento del conto alla rovescia il Sindaco Menani, il vice-sindaco Lucenti e gli assessori Liberi e Malagoli.

Non sono segnalati al momento incidenti derivati da scoppio di petardi o fuochi d’artificio.