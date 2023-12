Risultati conseguiti dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia nel 2023

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato da numerose attività che hanno delineato in modo netto la mission della Polizia di Stato nella provincia e permesso di rispondere con efficacia alle sollecitazioni provenienti dal territorio. Prevalentemente, l’impegno della Polizia è stato rivolto alla prevenzione, per il contenimento dei reati; particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del narcotraffico, ai delitti legati al “codice rosso” ed alla “violenza di genere” ed al tema della devianza giovanile. La Polizia reggiana ha inoltre destinato molte delle sue energie anche alle iniziative a forte connotazione preventiva; si pensi alle misure di prevenzione del Questore (sorveglianze speciali, avvisi orali, Daspo ecc.)

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dalla Polizia di Stato, nella provincia di Reggio Emilia.

PERSONE ARRESTATE nr. 149

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ nr. 817

PERSONE CONTROLLATE nr. 43.929

VEICOLI CONTROLLATI nr. 13.984

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dai vari Uffici della Questura di Reggio Emilia.

SQUADRA MOBILE

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Operazione “Consequence” – 20 aprile 2023

La Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo per un controvalore di 11.500.000 euro emesso dal GIP del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine è stato il naturale sviluppo di una tranche dell’operazione “Billions”, che già aveva permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di numerosi soggetti in ordine alla esistenza ed operatività fino al 2020 in tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia – con capacità espansiva anche oltre i confini provinciali – di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati finanziari. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 87 società, aventi tutte sede fuori dal circondario reggiano, e di altrettanti soggetti risultati essere, nel tempo, loro rappresentanti legali e/o amministratori, dislocate sul territorio nazionale ed attive nelle più svariate attività d’impresa.

Operazione “Perseverance” – 14 giugno 2023

La Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, hanno dando esecuzione a 27 misure cautelari reali, per complessivi 2,5 milioni di euro circa, emesse dal G.I.P. del Tribunale felsineo. Le esecuzioni sono hanno avuto luogo nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. In relazione alla complessa attività di servizi finanziari illegali assicurati dal clan di ‘Ndrangheta reggiano ad imprenditori, Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Reggio Emilia in codelega, hanno individuato gli utilizzatori delle fatture false e sviluppato i relativi accertamenti; si è proceduto, dapprima, a verificare l’annotazione delle false fatture nelle dichiarazioni fiscali ed a quantificare l’evaso in 3.711.271,00 euro, e, quindi, a deferire 77 soggetti indiziati di avere utilizzato, per abbattere il proprio carico fiscale, le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla locale ‘ndranghetistica emiliana, proponendo il sequestro preventivo per equivalente del profitto assicurato agli utilizzatori dei servizi finanziari illegali. Per 27 indagati il GIP distrettuale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari ed ha emesso i citati provvedimenti ablativi.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

Nel 2023 questa Squadra Mobile ha operato il sequestro di:

– Eroina: 3,27 kg

– Cocaina: 79,99 kg

– Marijuana: 138,8 kg

– Hashish: 28,48 kg

Di seguito alcune tra le operazioni più importanti svolte dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia finalizzate a contrastare il traffico di stupefacenti nel 2023.

Il 9 maggio 2023 la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha arrestato due presunti trafficanti di stupefacente sequestrando oltre sei chili di cocaina e due chili e mezzo chili di hashish ed una pistola clandestina con matricola abrasa a carico di un cittadino albanese, classe 1986, con precedenti legati al traffico di droga, residente in Reggio Emilia, nell’area della stazione storica.

Il 24 maggio 2023 gli investigatori della Questura Reggiana arrestavano un trentanovenne reggiano, presunto pusher, trovato in possesso di 51 grammi lordi di cocaina, 29 pastiglie di Ecstasy, due bilancini di precisione, una rivoltella a rotazione, calibro 8, priva di tamburo e la somma contanti di 9.420 euro.

Il 26 maggio 2023 gli operatori arrestavano un cittadino tunisino di 40 anni trovato in possesso, all’interno della camera da letto della propria abitazione, di 108 involucri di cocaina per un peso di grammi 57,20 ed ulteriori 2 involucri di cocaina del peso di grammi 81,75 oltre a materiale idoneo al confezionamento.

Il 23 agosto 2023 la Squadra Mobile di Reggio Emilia deferiva in stato di libertà un 20enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, che in casa nascondeva 282 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana oltre che materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il 12 novembre 2023 gli investigatori reggiani hanno arrestato due cittadini tunisini, regolari sul territorio nazionale, rispettivamente classe 1999 e 2001, incensurati trovati in possesso, all’interno della propria abitazione, complessivamente di 400 grammi di droga, tra hashish e marijuana, e 28.120 euro contanti.

Reati contro il patrimonio

Di seguito alcune tra le operazioni più importanti svolte dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia finalizzate a contrastare il compimento di reati contro il patrimonio nel 2023.

Il 28 gennaio 2023 operatori della Squadra Mobile arrestavano, in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP, il presunto autore di 8 rapine consumate in questo capoluogo in danno di esercizi commerciali tra dicembre 2021 e gennaio 2023.

Il 2 marzo 2023 gli investigatori reggiani hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare carceraria emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, un giovane, classe 1996, gravemente indiziato di avere consumato sei rapine, un furto aggravato ed una tentata estorsione nel capoluogo reggiano tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

Il 9 settembre 2023, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura custodiale in carcere, emessa dal Tribunale reggiano, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, a carico di un cittadino polacco classe 1996 sospettato di avere consumato, dal mese di agosto 2022, 31 reati contro il patrimonio tra cui furti in danno di esercizi commerciali, spesso notturni, e, frequentemente, di generi alimentari.

Reati contro la persona

Nel 2023 sono stati trattati complessivamente:

codici rossi 140

atti persecutori: 35

lesioni e percosse: 97

maltrattamenti: 38 di cui in danno di minori: nr. 1

sottrazione di minori 1

violenze sessuali su maggiorenni 4

Di seguito alcune tra le operazioni più importanti svolte dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia finalizzate a contrastare il compimento di reati contro la persona nel 2023.

Il 17 marzo 2023 la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha tratto in arresto i due presunti autori di un violento accoltellamento consumato su un autobus di linea cittadino ai danni di un altro passeggero.

Il 18 luglio 2023 gli investigatori reggiani hanno arrestato un 21enne egiziano indagato per tentato omicidio ai danni del coinquilino accoltellato nei pressi di Pieve. Il 21enne, subito dopo il fatto, si era allontanato da Reggio Emilia tentando di scappare in Francia e venne arrestato a 150 metri dal confine con la Francia a Ventimiglia.

L’11 settembre 2023, al termine di un’articolata indagine, è stato arrestato in Francia, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il presunto autore di quattro violenze sessuali consumate, in rapida sequenza nel mese di aprile, a Reggio Emilia in danno di giovani donne che passeggiavano sulla camminata denominata “Lungo Crostolo”.

Il 22 novembre 2023 gli operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia, all’esito di serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per il reato di tentato omicidio, il presunto autore di gravissimo accoltellamento verificatosi, in città, nel pomeriggio del 21 novembre ai danni di un 50enne in un parcheggio ubicato nell’area del Foro Boario.

Cattura di latitanti

Il 26 agosto 2023 in Romania è stato arrestato, grazie alla collaborazione internazionale di Polizia, un 38enne cittadino rumeno, condannato, in via definitiva, in Italia, dal Tribunale di Reggio Emilia alla pena della reclusione, complessiva, di 12 anni e mesi 6 di reclusione. L’arrestato, infatti, era stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia, ad anni 8 di reclusione in data 28.01.2015 per i reati di sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e violenza sessuale. In data 5.7.2022, poi, l’arrestato era stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna per il reato di sfruttamento della prostituzione, consumato in Reggio Emilia, alla pena di 5 anni di reclusione ma si era reso irreperibile lasciando il territorio nazionale.

Il 5 settembre 2023 è stato arrestato in Germania ed estradato, il terzo ed ultimo destinatario di misura cautelare carceraria emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia perché gravemente indiziato di avere organizzato plurimi matrimoni, falsi, finalizzati a consentire l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini e cittadine vietnamiti. Le ordinanze erano state eseguite nel giugno 2020 ma uno dei destinatari era risultato irrintracciabile. Sono scattate così le ricerche in ambito internazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo poiché si sospettava che il ricercato potesse trovarsi in Germania.

Il 22 novembre 2023 personale della Squadra Mobile reggiana dava esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia ai danni di due fratelli di 21 e 20 anni condannati dal Tribunale di Reggio Emilia a scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso commesso a Reggio Emilia nel novembre del 2022. I due si erano resi irreperibili ad agosto lasciando il territorio nazionale e rendendosi di fatto latitanti.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE SOCCORSO PUBBLICO – SQUADRA VOLANTE

Per quanto, invece, riguarda l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico si segnala:

– Telefonate ricevute al 113 nr. 87.420

– Persone identificate nr. 31.669

– Veicoli controllati nr. 9.417

– Persone Arrestate nr. 86

– Persone Denunciate in stato di libertà nr. 600

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo e alla vigilanza da parte del personale del Posto di Polizia “Turri”, della zona di piazzale Europa e vie limitrofe e di quella della Stazione Ferroviaria “Storica” (piazza Marconi, via Turri, via Eritrea, via IV Novembre, via Sani e via Paradisi) da cui sono scaturiti i seguenti risultati operativi:

Persone controllate 5048

Persone arrestate 4

Persone denunciate in stato di libertà 93

DIVISIONE ANTICRIMINE

Nel corso dell’anno sono state consegnate all’autorità giudiziaria, o sono in corso di redazione, ben 7 misure di sorveglianza speciale nei confronti di soggetti resisi autori di violenza di genere.

Ben 36 sono stati inoltre gli ammonimenti per violenza domestica nei confronti di soggetti che si sono resi autori di lesioni o comportamenti violenti nei confronti di partner o ex partner.

Da segnalare anche la circostanza che nell’anno di riferimento sono stati emessi ben 21 provvedimenti di DASPO Urbano cosiddetto “Willy” nei confronti di soggetti che si sono resi autori di gravi reati afferenti l’incolumità pubblica, nell’ambito della “malamovida”, quali risse o lesioni personali.

Si riportano di seguito, numericamente, i risultati ottenuti dalla cennata Divisione Anticrimine.

Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno 51

Avvisi Orali 59

Provvedimenti DASPO Sportivo 23

Provvedimenti DASPO URBANI 17

Provvedimenti DASPO c.d. Willy 21

Proposte di Sorveglianze Speciali di P.S. 7

Ammonimenti per Stalking 18

Ammonimento per Violenza Domestica 36

Controlli arresti domiciliari 727

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E IMMIGRAZIONE

Rilascio di passaporti 28.634 (nel 2022 ne erano stati rilasciati circa 18.000)

Dichiarazioni di accompagnamento per minori 1.136

Revoche/rifiuti/sospensione di titoli Ufficio Armi 83

Revoche/rifiuti/sospensione di titoli Ufficio Licenze 3

Revoche/rifiuti Passaporti nr. 1

Chiusure locali per art. 100 TULPS 2

Controlli ad armerie, compro oro, sale VLT, centri scommesse 12

Controlli vendita artifici pirotecnici 17

Armi ritirate 359

Sanzioni amministrative nr. 1

UFFICIO IMMIGRAZIONE

– Cittadinanze – Pareri resi alla Prefettura nr. 1350

– Permessi di Soggiorno rilasciati nr. 18.123

– Espulsioni effettuate nr. 128

– Decreti di rigetto di rilascio di Permessi di Soggiorno nr. 201

UFFICIO DI GABINETTO

L’anno che sta per concludersi è stato connotato da un mantenimento costante delle manifestazioni pubbliche. Ciò ha comportato la necessità di dover disporre, con apposite ordinanze, l’attuazione di nr. 1.195 servizi di vigilanza e sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico, con l’impiego di nr. 8.365 operatori della Polizia di Stato, anche al fine di contrastare l’aumento dei reati, che influiscono negativamente sulla percezione di tranquillità dei residenti, delle aree urbane maggiormente soggette a fenomeni di criminalità e degrado.

Eventi di grande interesse

226° Anniversario del 1° Tricolore 7 gennaio 2023

Presenza Presidente della Repubblica. Convegno sul tema della meccatronica a Cavriago. 29 aprile 2023

Concerto di Zucchero FORNACIARI “Diavolo in RE” RCF Arena 9-10 giugno 2023

Incontro di calcio di ” Serie A” 2022/2023 Spareggio playout tra Spezia e Hellas Verona. Mapei Stadium 11 giugno 2023

Concerto benefico “Italia Loves Romagna” RCF Arena 24 giugno 2023

Concerto Harry Styles “LOVE ON TOUR ” RCF Arena 23 luglio 2023

RCF Arena 23 luglio 2023 Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari RCF Arena 9 settembre 2023

Servizi di Ordine Pubblico in ambito sportivo

Campionato di calcio di Serie A disputato dall’U.S. Sassuolo Calcio

servizi presso lo stadio 20

Campionati di calcio di serie B e C disputati dalla Reggiana Calcio 1919

servizi presso lo stadio nr. 20

Incontri del Torneo “Coppa Italia” disputati al “Mapei Stadium” nr. 1

Campionato di Basket serie A presso PalaBigi

Servizi presso il palazzetto 15

Servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica”

Nelle principali vie adiacenti la Stazione “Storica”, quali piazzale Marconi, via Turri, via Eritrea, viale IV Novembre, via Sani e via Paradisi, sono stati svolti specifici controlli finalizzati ad infrenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di persone senza fissa dimora, che occupano indebitamente porzioni ad uso comune degli edifici ivi ubicati, ove sono stati segnalati dagli abitanti episodi di vandalismo e degrado urbano.

In particolare sono stati realizzati nr. 344 servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica” con l’impiego di nr. 2.064 operatori della Polizia di Stato.

Servizi in centro storico

Con la fine dell’emergenza da Covid-19, la ripresa del lavoro in presenza, la riapertura delle scuole e il riavvio della vita sociale, si è reso necessario predisporre servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e ogni forma di illegalità e disturbo delle persone, che possono incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini, in particolare presso il centro storico, nonché specifici e continuativi dispositivi di controllo nel “quadrilatero” urbano, compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e nei parchi pubblici.

Nello specifico, sono stati effettuati nr. 62 servizi presso il centro cittadino mediante l’impiego di nr. 672 operatori della Polizia di Stato.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dagli altri Uffici/Reparti della Polizia di Stato della provincia di Reggio Emilia.

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE “EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE”

Attività svolta in Reggio Emilia e provincia

Persone controllate 11.710 di cui nr. 3.093 con precedenti penali;

con precedenti penali; Veicoli controllati 4.534

Persone arrestate 3 di cui 2 in esecuzione di provvedimenti restrittivi

di cui Persone denunciate 40

Veicoli sequestrati 1

Armi sequestrate 1

Sequestri di sostanza stupefacente unitamente anche ad altri uffici operativi:

Hashish 148,95 g

Cocaina 8,21 g

Marijuana 7,46 g

Eroina 3,64 g

Esercizi controllati 115

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Nel corso del 2022 l’attività operativa della Polizia Stradale reggiana è stata indirizzata sia al rilevamento degli incidenti stradali sia all’esecuzione di servizi speciali.

Durante il 2023 la Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, unitamente alle unità distaccate di Guastalla e Castelnovo ne’ Monti, ha effettuato nr. 740 pattuglie autostradali e nr. 1.665 pattuglie sulla viabilità ordinaria, accertando nr. 7.435 infrazioni al codice della strada, e procedendo a ritirare nr. 256 patenti e nr. 233 carte di circolazione.

Sono state, altresì, contestate:

Violazioni per art.173 cds (telefonino) 1049

Violazioni per art.172 cds (cinture) 1163

Infrazioni per guida in stato di ebbrezza 116

Infrazioni per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti 3

Violazioni ai limiti di velocità art.142 cds 688

Violazioni per art.193 cds (assicurazione) 244

Violazioni per merci pericolose 18

Altre infrazioni nr. 4154

Sono state portate a termine 89 operazioni di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle quali venivano denunciate nr. 50 persone e arrestate nr. 1 persone.

Veicoli rubati rinvenuti 4

Veicoli sequestrati 7

Sequestro Patenti false 17

Armi sequestrate nr. 3

Controlli ad esercizi pubblici 34

Sanzioni elevate 56

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

Durante l’anno in corso il personale ha proceduto a denunciare nr. 6 persone per diffamazione, nr. 3 persone per minaccia e nr.1 persona per sex extorsion.

Sono state, altresì, denunciate per pedopornografia e adescamento nr. 18 individui, e sono stati scoperti gli autori di nr.20 truffe on-line, nr. 5 frodi informatiche e nr.2 attacchi informatici.

Nel complesso sono state deferite all’Autorità Giudiziaria nr. 55 persone a vario titolo.

POSTO POLIZIA FERROVIARIA

Pattuglie impiegate in servizi nelle stazioni nr. 1.492

Pattuglie impiegate a bordo treno nr. 136

Numero treni scortati nr. 292

Pattugliamento linee ferroviarie nr. 161

Persone tratte in arresto nr. 4

Persone denunciate in stato di libertà nr. 179

Attività di prevenzione e contrasto alla devianza giovanile

Il tema della devianza giovanile ha assunto, nella sua complessità, diversi aspetti: dai comportamenti anti-sociali, alla marginalità ed esclusione sociale, fino agli episodi di microcriminalità e bullismo, senza dimenticare la dispersione scolastica, l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

La situazione della criminalità giovanile è fluida. La conoscenza acquisita sui gruppi attraverso capillari indagini realizzate dalla Squadra Mobile di questa Questura, ha consentito di dare tempestiva risposta repressiva a gravi episodi che hanno colpito i vertici dei gruppi cd. Casa base e Canalina zone. Peraltro, gli arresti paiono aver determinato un cambio di approccio degli appartenenti ai due gruppi che sembrano ora più riflessivi, in ordine alle conseguenze delle proprie azioni.

Inoltre, notevole impulso al contrasto della devianza giovanile è stato dato dall’attività ordinaria e straordinaria di prevenzione generale. Le unità operative impegnate nel controllo del territorio svolgono attività di osservazione e pattugliamento nei luoghi abitualmente frequentati da gruppi di giovani ove si sono registrati episodi di degrado urbano o fattispecie di reato, in particolare la zona quadrilatero, viale monte San Michele e vie limitrofe, quartiere Canalina.

Oltre a ciò, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mantiene costanti contatti con i referenti dei Comitati e Controlli di Quartiere, specie quelli più interessati dalla fenomenologia in argomento.

Peraltro, da questa Questura sono state intraprese iniziative, con la collaborazione di UniMORE, nel quadro del Tavolo inter istituzionale sulla devianza giovanile, istituito presso la Prefettura.