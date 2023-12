Musei e InCarpi chiusi il 30 e 31, orario modificato in alcuni uffici

L’Amministrazione comunale ricorda che in questi giorni per alcuni servizi e uffici è prevista una variazione temporanea di apertura, come segue:

URP – Servizio Relazioni con la Città: fino al 5 gennaio il ricevimento del pubblico avverrà tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 tranne mercoledì, domenica e festivi. Risposta telefonica dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30

InCarpi e Musei: chiusi domani (sabato 30) e domenica 31.

Ufficio Elettorale: fino al 2 gennaio è sospeso il rilascio delle tessere elettorali. Resta sempre garantita la risposta telefonica dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.