Modifiche a circolazione e sosta per il Capodanno in piazza a Sassuolo

Domenica prossima, 31 dicembre, tornano i festeggiamenti in piazza Garibaldi per il “Capodanno in piazza”, che si svolgeranno a partire dalle ore 23. Per consentire in sicurezza l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione, è stata emanata l’ordinanza n°198 del 29 dicembre in pubblicazione all’Albo Pretorio che impone modifiche a transito e sosta alla zona del centro interessata.

In particolare l’ordinanza impone il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nelle seguenti strade: piazza Garibaldi, via Battisti e via Mazzini (tratto compreso tra via Farosi e P.zza Garibaldi): divieto transito e sosta-fermata dalle ore 21:00 del 31/12/2023 alle ore 3:00 del giorno successivo, salvo deroga per addetti dislocazione – gestione strutture pertinenti all’evento e, limitatamente al transito, per commercianti/residenti area evento/autorizzati Area Pedonale fino alle ore 21.

I veicoli in circolazione su P.zza Martiri Partigiani, inoltre, non potranno immettersi su via Battisti; ai veicoli in transito su via Mazzini giunti all’intersezione con via Farosi non sarà consentito di proseguire diritto ma dovranno svoltare obbligatoriamente su via Farosi.