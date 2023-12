Maranello, lavori di potenziamento alla rete elettrica e per la fibra

A partire dalla prime settimane del 2024, Maranello sarà interessata da un importante investimento da parte di E-Distribuzione, che ha programmato un massiccio intervento di potenziamento della rete elettrica nel sottosuolo in una vasta area del territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzarla per scongiurare le interruzioni di servizio e per far fronte ai futuri fabbisogni energetici previsti.

I lavori coinvolgeranno anche via Zozi, strada in cui è prevista la riasfaltatura e il rinnovo della segnaletica. Per questo l’Amministrazione comunale ed E-Distribuzione hanno trovato un accordo sulle modalità e le tempistiche dei due interventi, affinché il rifacimento del fondo stradale programmato dal Comune possa essere effettuato dopo gli scavi per la rete elettrica.

E-Distribuzione ha inoltre acconsentito a partire proprio da via Zozi con i lavori previsti a Maranello, indicativamente tra gennaio e febbraio, con l’obiettivo di accorciare il più possibile i tempi della successiva riasfaltatura.

Nei prossimi mesi sul territorio comunale maranellese proseguiranno inoltre gli interventi rivolti alla posa della fibra ottica, nell’ambito del progetto nazionale finalizzato al potenziamento della connessione internet con la banda ultralarga su tutto il territorio comunale.