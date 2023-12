Sabato 30 dicembre alle 10.30 in piazza Matteotti, a Modena, inaugura il punto “Città sociale e sicura”, nuovo presidio del centro storico.

Si sono, infatti, conclusi i primi lavori alla struttura del chiosco, l’ex edicola della piazza, che rendono possibile aprire in via sperimentale il presidio, come annunciato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

La predisposizione della struttura, acquistata dal Comune di Modena, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo era stata inserita nell’ottava variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale all’inizio del mese di dicembre, anche in considerazione delle richieste avanzate da residenti, commercianti e frequentatori del centro. I costi per i lavori di adeguamento sono finanziati dal Fondo nazionale per la promozione della legalità.

Il punto Città sociale e sicura entra in funzione proprio a ridosso del Capodanno, quando eventi e festeggiamenti per salutare il nuovo anno e quello che finisce, si presume porteranno in centro un gran numero di persone.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore alla Legalità Andrea Bosi, la vicaria del comandante della Polizia locale Annalisa Giunti, operatori del Comando di via Galilei e volontari delle associazioni che collaborano con la Polizia locale nell’attività di presidio della città.