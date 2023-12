Condannato tre volte negli ultimi anni, andrà in carcere il 37enne tunisino ferito nella rissa di via Bligny

Nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre 2023, operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno dato esecuzione al provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 22 dicembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ai danni di un soggetto extracomunitario.

Si tratta del 37enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, coinvolto nella notte del 25 dicembre scorso nella rissa esplosa in via Bligny tra cinque soggetti armati di coltelli e spranghe. L’uomo, infatti, a seguito di tale rissa è stato ricoverato presso il locale nosocomio dove si trotta tuttora seppur non in pericolo di vita.

Attualmente il soggetto si trova piantonato da parte di personale della Polizia Penitenziaria che, nel momento in cui verrà dimesso dal nosocomio, lo tradurrà presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del provvedimento anzidetto emesso per fatti diversi e anteriori rispetto a quelli del 25 dicembre scorso.

Il 37enne, infatti, prima di essere stato arrestato per la rissa sopracitata era già stato condannato 3 volte negli ultimi anni per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio oltre che deferito più volte per reati in materia di immigrazione.