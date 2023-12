Capodanno, servizi ambientali potenziati: la raccolta porta a porta non si ferma

In occasione delle festività di fine anno, il Gruppo Hera ricorda che la raccolta differenziata non si ferma: il calendario del porta a porta nei territori serviti avrà alcune modifiche nella giornata del 1° gennaio solo nelle zone in cui il ritiro avviene di lunedì.

In generale, durante le feste gli svuotamenti dei contenitori stradali sono più frequenti e i servizi ambientali (spazzamento e raccolta) sono potenziati sia durante che dopo i festeggiamenti di Capodanno.

I centri di raccolta sono chiusi solo il 1° e il 6 gennaio.

Nel capoluogo ritiri porta a porta garantiti in tutte le zone

A Modena, come riportato nei calendari già in possesso degli utenti, lunedì 1° gennaio il servizio di raccolta a domicilio sarà modificato e, dove sarà sospeso, verrà comunque garantito nei giorni precedenti o successivi.

In particolare, il ritiro della carta nelle zone residenziali a calendario rosso sarà anticipato a sabato 30 dicembre, quindi i cittadini dovranno esporre solo i sacchi azzurri il giorno precedente, venerdì 29 dicembre, dalle 19 alle 23.

Nell’area forese nord la carta sarà ritirata sabato 30 dicembre come indicato sul nuovo calendario ricevuto, mentre la raccolta è stata anticipata a venerdì 29 dicembre nell’area forese sud.

Per chi abita nella zona contraddistinta dal colore verde e quindi nelle frazioni, a differenza di quanto comunicato sul calendario, la raccolta non sarà annullata ma, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, verrà posticipata a martedì 2 gennaio 2024.

Fuori dal centro storico, le raccolte relative alle utenze non domestiche di vetro, organico e plastica sono garantite anche il giorno di Capodanno.

Come funziona la raccolta a Capodanno nel centro storico di Modena

Per le attività commerciali del centro, il 1° gennaio sono garantiti tutti i servizi di raccolta (vetro, organico, plastica, cartone).

Per quanto riguarda i residenti del centro storico che il lunedì espongono i rifiuti (organico e vetro) sul suolo pubblico, i servizi di raccolta sono confermati il 1° gennaio con esposizione sempre dalle 6 alle 8.30. Gli svuotamenti negli androni dei palazzi saranno invece posticipati al 2 gennaio con esposizione la sera precedente.

Per conferimenti extra, disponibili i contenitori Eco Smarty ed Eco Self

Si ricorda che, in caso sia necessario conferire carta e plastica in giornate diverse da quelle previste dalla raccolta porta a porta, è possibile utilizzare i cassonetti apribili con carta Smeraldo Eco Smarty attivi h24 in sei zone strategiche della città (in strada Vaciglio e nelle vie Monviso, IX Gennaio, Domenico Riccio, don Pasquino Fiorenzi e Cattaneo) e le Aree Self che si trovano nei pressi dei centri di raccolta, accessibili nei giorni e negli orari di apertura degli stessi.

Anche in provincia la raccolta non si ferma, ecco le novità

Anche in provincia, nei territori serviti dal Gruppo Hera, i servizi di raccolta porta a porta di Capodanno sono garantiti con alcune variazioni già riportate nei calendari in possesso degli utenti.

In alcuni comuni, invece, sono previste variazioni rispetto a quanto comunicato nei calendari e i cittadini sono già stati avvisati.

A Vignola, nelle zone residenziali contraddistinte dai colori verde e grigio, la raccolta della plastica sarà effettuata il 30 dicembre anziché il 1° gennaio.

A Savignano sul Panaro, nei quartieri in cui vige il calendario rosso, la raccolta dell’organico slitta da sabato 30 a martedì 2 gennaio, mentre il ritiro del vetro sarà effettuato sabato 30 anziché martedì 2 gennaio. Nella zona a calendario giallo, la raccolta dell’organico slitta da sabato 30 dicembre a martedì 2 gennaio, mentre la carta sarà raccolta sabato 30 dicembre anziché martedì 2 gennaio.

A Marano e a Guiglia, nel forese, la raccolta della plastica di lunedì 1° gennaio in zona arancione sarà anticipata al 30 dicembre.