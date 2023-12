Capodanno a Sasso Marconi

Domenica 31 dicembre a Sasso Marconi si festeggia il Capodanno in piazza. Il programma della sera di San Silvestro prevede due momenti di spettacolo seguiti dal Rogo del Vecchione e dal brindisi di mezzanotte.

L’appuntamento è alle 22.30 in Piazza dei Martiri. Ad accompagnarci alla mezzanotte saranno “DoppioZero”, spettacolo di circo contemporaneo di “Circo Carpa Diem” (protagonisti due buffi acrobati/giocolieri, che condurranno il pubblico in un curioso e tenero viaggio nel tempo), e la coinvolgente performance con il fuoco proposta dalla Compagnia “Opera Fiammae”, che preparerà l’atmosfera per il fatidico conto alla rovescia.

Allo scoccare della mezzanotte, accoglieremo il 2024 con il Rogo del Vecchione e brindando con panettone e spumante.

Spettacoli e brindisi sono offerti dall’Amministrazione comunale.

L’invito che rivolgiamo ai partecipanti è di festeggiare rispettando l’ambiente: suggeriamo pertanto di portare da casa il bicchiere per il brindisi di mezzanotte.