Schianto a Monterenzio: muore una ragazza di 26 anni

Una ragazza di 26 anni ha perso la vita stamane in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 10:00 in via Idice SP7 a Monterenzio. Viaggiava alla guida di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un’ambulanza. Nonostante i soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Feriti gli occupanti dell’ambulanza: un giovane 19enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità; mentre al Sant’Orsola sono stati trasportati un uomo di 35 anni e la paziente trasportata dall’ambulanza, una donna di 71, che hanno riportato ferite lievi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, i sanitari del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso. Sul posto i carabinieri.