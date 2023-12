Reggio Emilia, nascondeva la cocaina all’interno del reggiseno: arrestata dalla Polizia

Nella serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale, coordinato da un funzionario della Questura di Reggio Emilia e impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo di due donne in via Cambiatori che stazionavano con aria sospetta.

Nelle prime fasi del controllo, gli agenti notavano subito la presenza vicino le due donne di alcuni involucri contenenti presumibilmente sostanza stupefacente. Insospettiti da ciò decidevano di effettuare una perquisizione personale e, occultati all’interno del reggiseno di una delle due, una 41enne italiana con precedenti per reati in materia di stupefacenti, rinvenivano altri involucri per un totale di 14 dosi e un peso complessivo di circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

A quel punto gli operatori estendevano la perquisizione all’interno dell’abitazione della 41enne dove venivano rinvenuti due bilancini di precisione oltre che vario materiale utilizzato normalmente per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito e sulla base dei suddetti elementi, la 41enne è stata dichiarata in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la droga è stata posta sotto sequestro. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, la donna è stata posta in regime di detenzione domiciliare in attesa del giudizio direttissimo.