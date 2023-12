Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 29 dicembre 2023

Da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi stratificate, più compatte sui rilievi centro-occidentali, dove non si escludono deboli piogge o pioviggini. Visibilità ridotta per nubi basse sui rilievi e per foschie o nebbie sulle aree a ridosso del delta del Po, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Temperature minime comprese tra 5 e 7 gradi con valori localmente inferiori nelle aree extraurbane. Massime in lieve aumento sulla Romagna con valori compresi tra 13/15 gradi, intorno a 10/12 gradi sulle restati aree di pianura. Venti deboli dai quadranti meridionali lungo i rilievi e sulle arre pianeggianti romagnole; sulle restanti aree pianeggianti deboli di direzione variabile. Mare da quasi calmo a localmente poco mosso al largo.

(Arpae)