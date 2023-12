Oltre 1000 euro raccolti dalla Polizia Locale di Bologna per acquistare doni per bimbe/i di famiglie in difficoltà

Un appuntamento che si ripete nel tempo. Torna, per il terzo anno consecutivo durante il periodo natalizio, il momento di solidarietà che gli agenti della Polizia Locale di Bologna dedicano alle bambine e ai bambini di famiglie che si trovano in difficoltà economiche. La raccolta fondi alimentata tra tutti gli operatori del Corpo ha raggiunto quest’anno i 1081 euro e ha consentito, attraverso la stretta collaborazione con i servizi sociali dei sei quartieri cittadini, di acquistare doni per 47 bambini.

Ogni reparto territoriale è stato chiamato a fare le sua parte, organizzando l’accoglienza e la consegna dei pacchi regalo da parte degli agenti alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie. Un’iniziativa che consolida sempre di più il legame della Polizia Locale con il territorio e rafforza il concetto di “polizia di comunità”.