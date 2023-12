Nuova sede per l’APS “L’Ora Del Noi”

L’associazione “L’Ora Del Noi” è alla ricerca di una nuova sede. Ringrazia infinitamente la CNA che fino ad oggi ha ospitato i laboratori dell’APS, ma i bisogni sono cambiati.

“Siamo alla ricerca di una sede più ampia – spiega il presidente Alberto Caldana – per poter

proseguire i nostri laboratori. Anche i volontari si stanno adoperando per la ricerca di una nuova struttura che possa essere al contempo accogliente e soprattutto adatta sia al tipo di attività che l’Associazione svolge sia agli utenti che partecipano ai percorsi sartoriali.

Facciamo dunque un piccolo appello alla cittadinanza del Distretto Ceramico. Se qualcuno

dovesse affittare dei locali o, più semplicemente, essere a conoscenza di strutture attualmente disponibili, può contattarci anche in questi giorni di festa”.

“L’Ora Del Noi” nasce per favorire l’autonomia e l’autostima delle persone diversamente abili e la loro integrazione in un contesto sociale e lavorativo attraverso la progettazione e la realizzazione di abiti sartoriali, utilizzando la didattica laboratoriale del fare.

In particolare, il progetto “Non perdere il filo”, che quest’anno compie quattro anni, si pone come obiettivo quello di insegnare ai partecipanti le nozioni di sartoria per poter creare in autonomia abiti, e non solo. Il percorso culmina con una sfilata di presentazione dei lavori realizzati durante il laboratorio annuale. Questa estate l’ultimo grande evento

dell’Associazione che, in collaborazione con il prestigioso marchio Liu-Jo, ha portato nella

splendida cornice di piazzale Della Rosa una collezione di abiti da cerimonia.

È possibile mettersi in contatto con l’associazione telefonando il numero 324 90 40 840 oppure inviando una mail a info@loradelnoi.it.