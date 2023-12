Musica, fontane danzanti e brindisi di mezzanotte nel Capodanno di Maranello

A Maranello domenica 31 dicembre si festeggia il Capodanno in Piazza Libertà con un brindisi, uno spettacolo di fontane danzanti e tanta musica.

Il dj set avrà inizio alle 22.30 davanti al Municipio, in preparazione del conto alla rovescia e del brindisi, ai quali seguirà – circa mezz’ora dopo la mezzanotte – uno spettacolo di fontane danzanti e musica fino alle 2 di notte.

Vista l’ordinanza emessa dal Comune, che vieta di portare da casa contenitori di vetro e lattine, a tutti i presenti verranno distribuiti bicchieri di plastica in occasione del brindisi, offerto dall’Amministrazione comunale e dal Consorzio ‘Terra del Mito’.

Inoltre, la medesima ordinanza vieta la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine da parte delle attività commerciali situate in Piazza Libertà e nelle vie limitrofe, oltre alle bombolette spray contenenti liquidi urticanti.

È anche vietato, su tutto il territorio comunale, far esplodere petardi o artifici pirotecnici di qualunque genere (ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso) nelle aree pubbliche, nonché in quelle private se possono provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali, o conseguenze di qualsiasi genere o natura. Il divieto riguarda inoltre l’accensione di lanterne e mongolfiere alimentate a fiamma.