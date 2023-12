Capodanno al Teatro Duse con ‘Tuttorial’ degli Oblivion

Conto alla rovescia per l’arrivo al Teatro Duse di Bologna di ‘Tuttorial’, il nuovo folle show degli Oblivion in scena il 29 e 30 dicembre (ore 21) e il 31 dicembre alle ore 22 per il tradizionale Gran Gala di Capodanno, che si concluderà con il brindisi di mezzanotte insieme agli artisti, bollicine e dolciumi per tutti gli spettatori.

Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, con questo nuovo spettacolo gli Oblivion si proiettano nel futuro fornendo al pubblico, come recita il sottotitolo, una surreale e divertentissima Guida contromano alla contemporaneità.

‘Tuttorial’ squarcia, infatti, il velo su una realtà davvero alternativa in cui Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro followers in cambio dell’agognato successo…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it