21enne straniero arrestato a Castelfranco dai carabinieri per tentato furto

La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, in servizio di pattuglia per la prevenzione/repressione dei reati, sono intervenuti in centro poiché all’interno di un esercizio pubblico, in quel momento chiuso, era scattato l’allarme antintrusione e i proprietari avevano subito informato la centrale operativa dell’Arma.

Giunti sul posto, gli operanti notavano che da una porta del locale uscivano frettolosamente due figure che, alla vista dei militari, si davano a fuga precipitosa a piedi.

Uno dei due uomini veniva fermato dopo un breve inseguimento, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. Il fermato, straniero 21enne noto per precedenti penali per reati contro il patrimonio, cercava di opporsi all’arresto strattonando, spingendo e colpendo i militari.

Il sopralluogo nel locale faceva rilevare la forzatura della porta di ingresso.

I malfattori, a causa dell’inserimento del sistema di allarme, non riuscivano a

sottrarre alcunché. L’interessato, dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, verrà giudicato con rito direttissimo.