“Voci d’amore” a S.Ilario arriva lo spettacolo musicale ideato da Claudio Rastelli

Giovedì 28 dicembre (ore 21) al Centro Mavarta di S.Ilario arriva lo spettacolo “Voci d’amore” ideato da Claudio Rastelli.

“Voci d’amore” è composto da sette melologhi alternati a brani pianistici di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Debussy, Šostakovič. Sul palco, insieme a Rastelli (voce recitante e pianoforte), Diana Höbel (attrice) e Federico Nicoletta (pianoforte).

“Voci d’amore” è un gioco di corrispondenze biunivoche. Amori vissuti e documentati, oppure leggendari, misteriosi, occultati, inventati. Musiche e parole scorrono insieme, condividono elementi biografici ed estetici, psicologici e tecnici, portano gli ascoltatori nell’intimità delle vite e delle opere di grandi compositori in un crescendo di partecipazione e immedesimazione con i sentimenti evocati.

Dal 1991 a oggi le musiche di Claudio Rastelli (da camera, per orchestra, per il teatro) sono state eseguite in numerosi paesi europei, Stati Uniti e Giappone da solisti e formazioni come Ex Novo Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto di Torino, AdM Ensemble, Frankfurt Strings, Wunderkammer Orchestra, Alfonso Alberti, Aldo Orvieto, Ciro Longobardi. Oltre alle composizioni originali, la sua produzione comprende rielaborazioni (come i “Travestimenti” n.1-2-3 da Bach, le “Piccole Melodie per la Memoria” da Bartók, lo spettacolo teatrale “Babar” da Poulenc, con Teatro Gioco Vita, che ha effettuato quasi 200 repliche tra Italia, Europa e Stati Uniti) e trascrizioni da numerosi autori (particolarmente apprezzate quelle delle Sonate per pianoforte di V. Ullmann). Sue composizioni sono state trasmesse da RAI RadioTre e da RAI 5. È titolare della cattedra di Pratica e lettura pianistica al Conservatorio di Trieste e direttore artistico degli Amici della Musica di Modena.

L’evento fa parte del cartellone “Natale in Musica” promosso da Corpo Filarmonico di S.Ilario e Amministrazione Comunale.

Ingresso a offerta libera. Info. Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza – www.mavarta.it