Una nuova palestra all’aperto nel comune di Formigine

Proseguono i progetti per incentivare la pratica sportiva all’aperto nelle frazioni formiginesi. Dopo la palestra all’aperto installata nei mesi scorsi nel parco di via Gina Borellini a Corlo, nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori per la posa di attrezzature per lo sport a corpo libero (workout e calisthenics) nel parco Erri Billò di Casinalbo; situato nella zona sud-est di Casinalbo, a sud della scuola primaria Don Milani e della scuola dell’infanzia Prampolini. Con i suoi 19.500 mq di estensione, si tratta di uno dei parchi più grandi e frequentati della frazione e punto di aggregazione e ritrovo per tanti giovani del territorio.

Nello spazio, sono state installate strutture multi-esercizio e multifunzione come la spalliera che favorisce lo stretching dei muscoli dorsali, la scala orizzontale che consente di lavorare contemporaneamente su braccia e muscoli del tronco, la panca che è funzionale a tonificare i muscoli addominali, le sbarre che permettono di svolgere un’ampia gamma di esercizi, così da rinforzare braccia, scapole, dorsali, pettorali. L’intervento, finanziato dal Comune di Formigine, ha avuto un costo di circa 35mila euro.

Nel 2024, grazie ad un finanziamento ottenuto da “Sport e Salute”, la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, si procederà con un altro intervento di tipologia ed entità economica simile presso il parco “Campi Macri” di Magreta.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Questo progetto riflette perfettamente il nostro impegno nella promozione di uno stile di vita sano e attivo. La palestra offre un’opportunità preziosa per la pratica dell’esercizio fisico all’aria aperta, contribuendo al benessere della nostra comunità. Inoltre, è un modo accessibile a tutti di fare attività fisica gratuitamente. Invitiamo tutti i cittadini a sfruttare al massimo questa risorsa, godendo dei benefici per la salute che porta con sé e dell’ambiente verde in cui si trova”.