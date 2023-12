Sala Borsa Bologna, nuovi orari dal 2 gennaio

Per Salaborsa il nuovo anno inizia con un’importante novità per chi, abitualmente o saltuariamente, trascorre del tempo nei suoi spazi nel cuore di Bologna per prendere in prestito o restituire un libro, studiare, leggere, sfogliare quotidiani e periodici, partecipare a incontri e attività: da martedì 2 gennaio 2024 le porte della Biblioteca si apriranno infatti alle ore 9 anziché alle 10.

Il nuovo orario, che va nella direzione di una più ampia accessibilità ai servizi in presenza, promossa dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, sarà così articolato: dal martedì al venerdì ore 9-20; sabato ore 9-19; domenica chiuso. Il lunedì è confermata l’apertura pomeridiana con un anticipo di mezz’ora: dalle 14 alle 20.

L’apertura mattutina alle 9 permetterà di usufruire prima anche di spazi e servizi molto amati e partecipati, come la Sala Bebè, che accoglie mamme, papà, bambine e bambini da 0 a 3 anni con la sua offerta di libri di forme e materiali particolari, risorse sulla cura e la crescita nei primi anni di vita e attività dedicate a questa fascia di età, in un ambiente morbido e colorato, fatto di tappeti e cuscini, con un angolo per l’allattamento e il vicino bagno con fasciatoio.

Bibliotecarie e bibliotecari saranno disponibili dalle 9 con il servizio di reference per orientare al meglio le persone che si rivolgono al banco informazioni per ricevere assistenza nei loro percorsi di lettura e ricerca.

Per chi studia sarà utile poter accedere in anticipo alle molte postazioni nelle quali fermarsi e leggere liberamente, la Sala studio al primo piano e la Saletta studio al piano ammezzato, così come i tavoli delle Scuderie al piano terra, del primo e secondo ballatoio e della sala dedicata alla raccolta locale e ai viaggi.

A parte l’apertura alle ore 14 il lunedì, rimarranno per il momento invariati gli orari e i servizi di Salaborsa Ragazzi (bambine e bambini dai 4 ai 7 anni, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni) e della Sala Adolescenti.

In coordinamento con gli orari della biblioteca, sarà aperto alle 9 anche il bar Altroverso.

Maggiori informazioni: https://www.bibliotecasalaborsa.it/