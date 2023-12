Bologna: due arresti in flagranza della Polizia di Stato per furto

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2023 la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due cittadini tunisini di 34 e 49 anni, senza fissa dimora, per furto pluriaggravato in un esercizio commerciale in via Saffi. L’arresto è avvenuto grazie al pronto intervento del personale del Commissariato S. Viola e dell’U.P.G.S.P., inviato a seguito della segnalazione di persone e rumori sospetti.

Giunti velocemente sul posto, gli agenti si posizionavano strategicamente chiudendo ogni possibile via di fuga e notavano due uomini incappucciati mentre si allontanavano dal negozio in questione. I due trasportavano delle buste molto voluminose e, alla vista degli agenti, tentavano la fuga dividendosi e lanciando le buste in direzione delle auto di servizio.

Gli agenti si ponevano quindi all’inseguimento e dopo una breve fuga riuscivano a bloccare ambedue i fuggitivi: il primo all’altezza di via Dello Scalo e il secondo in via San Pio V mentre tentava di scavalcare una recinzione.

Gli uomini venivano quindi accompagnati presso gli Uffici della locale Questura e trovati in possesso di 150,00 €, verosimilmente attribuibili all’ammanco del fondo cassa del negozio. Il valore della merce asportata (creme, altri prodotti di bellezza ed un tablet) risulta invece essere di circa 6.000 €.

Entrambi gli arrestati risultano già noti per reati contro il patrimonio, stupefacenti e immigrazione. Gli stessi sono stati trattenuti fino all’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna, all’esito del quale gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

L’operazione condotta con successo dalle volanti del Commissariato S. Viola e dell’U.P.G.S.P. dimostra l’efficacia e la tempestività dell’operato della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza cittadina.