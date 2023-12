Bini: “Situazione ormai insostenibile negli uffici postali di Castelnovo e Felina per carenza di organico”

“La situazione degli uffici postali di Castelnovo Monti e di Felina soprattutto è ormai insostenibile per l’organico che, pur facendo miracoli per cui non posso che ringraziarlo, è palesemente sottodimensionato. Ma la cosa che davvero non riesco a capire è che da sei mesi sto segnalando la situazione ma è difficilissimo trovare risposte dai referenti di Poste Italiane”. È una critica severa quella che viene mossa dal Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, che da settimane segue la situazione dei due uffici.

“A Felina – spiega – sta andando avanti anche una raccolta di firme per presentare un esposto: qui la maggior parte del tempo c’è un solo dipendente allo sportello, ho personalmente dovuto effettuare una pratica urgente e mi ci sono volute oltre due ore, e quando sono uscito c’erano ancora 35 persone in fila ad aspettare, la situazione così non è più sostenibile. E a Castelnovo non va molto meglio. Ho cercato il responsabile delle Poste di Reggio Emilia, mi è stato detto che non poteva parlare con gli amministratori locali e mi è stato indicato di rivolgermi a Bologna. Così ho fatto, ho mandato una comunicazione ufficiale via mail, e sono in attesa di risposte. Mi rivolgerò anche a Roma, ma ritengo sia grave non riuscire ad avere risposta quando si cerca di inoltrare delle istanze urgenti dei cittadini. Quella di Felina è una filiale importante per il territorio montano perchè vi confluiscono spesso utenti dai comuni limitrofi, come Carpineti, Casina, Villa Minozzo. Ho interessato della situazione anche Uncem (l’Unione nazionale dei comuni e delle comunità di Enti montani) perché purtroppo quello che viviamo qui è condiviso da altre località. Si tratta di un tema fondamentale, il mantenimento di servizi essenziali da cui dipende in buona parte la sopravvivenza socio-economica dei nostri territori”.