Rissa con coltelli e spranghe nel cuore della notte a Reggio Emilia: la Polizia di Stato arresta cinque soggetti

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 dicembre, intorno alle ore 5:30, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia interveniva in via Bligny a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di una furiosa rissa in corso.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti notavano subito la presenza di cinque soggetti, tutti stranieri, che nonostante l’arrivo delle Volanti continuavano imperterriti a fronteggiarsi brandendo coltelli, spranghe e qualsiasi mezzo contundente riuscissero a trovare nelle vicinanze.

Immediatamente gli operatori riuscivano a bloccare tre soggetti mentre i restanti due, nonostante avessero riportato delle ferite, tentavano di darsi alla fuga dileguandosi nelle vie antistanti sfruttando il fatto che fosse ancora buio. Grazie alla prontezza degli operatori, però, i due soggetti venivano rintracciati poco dopo in una via attigua a quella dell’intervento e subito bloccati e neutralizzati.

I cinque soggetti, tutti extracomunitari di età compresa tra i 41 anni e i 31 anni di cui tre con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e due, invece, incensurati, venivano immediatamente tratti in arresto.

Sul posto si chiedeva l’intervento dei sanitari del 118 al fine di soccorrere alcuni contendenti rimasti feriti nel corso della rissa. Tre soggetti, infatti, venivano trasportati presso il locale Pronto Soccorso dove si trovano attualmente ricoverati non in pericolo di vita.

A seguito di perquisizione personale effettuata sui due soggetti che non avevano riportato ferite, gli operatori rinvenivano all’interno di un marsupio indossato da un 41enne un involucro contenente verosimilmente sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre che un mazzo di chiavi, appurato poi essere quelle della stanza di un hotel adiacente in cui il soggetto soggiornava.