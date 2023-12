Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi stratificate; visibilità ridotta per nubi basse sui rilievi e per foschie o nebbie in pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nel corso della giornata. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne dai principali centri urbani, e massime attorno a 11 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)