Grave incidente stradale in Autostrada, coinvolte tre auto: due feriti

Aggiornamento:

Intorno alle 13:30, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, è stato risolto l’incidente avvenuto al km 158.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione, verso Milano.

******

Grave incidente stradale verso le 11 di questa mattina in Autostrada del sole. Al km 158 corsia nord, poco prima del casello di Modena nord si sono scontrate tre autovetture. Nelle due principalmente coinvolte, era presente una famiglia di 5 persone con tre bambini e due persone adulte. Due i feriti gravi. I vigili del fuoco, intervenuti da Vignola e da Modena, hanno dovuto tagliare le lamiere per liberare un conducente incastrato nell’abitacolo.

Sul posto anche i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Alle 13:00 l’autostrada era ancora chiusa in corsia nord.

I bambini, una femmina di 8 anni ed un maschietto di 4, sono rimasti feriti in modo lieve e trasportati al Policlinico di Modena in codice 1. Ferite un pò più serie, ma comunque non gravi, per due donne di 64 e 40 anni ed un uomo di 68, ricoverati tra il Policlinico e ospedale di Baggiovara. Per due ragazzi 19enni ed una donna di 54 anni non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.