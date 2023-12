Furti in altrettanti bar a Reggiolo e a Luzzara

Poco dopo la mezzanotte del giorno di Natale, i carabinieri della stazione di Reggiolo, allertati dalla proprietaria alla quale era giunto l’allarme, sono intervenuti lungo la variante Cispadana per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar posto nelle pertinenze di un distributore di benzina.

Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso si erano introdotti nei locali che ospitano l’attività commerciale asportando dalla cassa circa 300 euro e varie bottiglie di alcolici, tutto in corso di esatto inventario. I danni cagionati per la perpetrazione del furto ed eventuale refurtiva sono in corso di esatta stima.

Stesso scenario a Luzzara dove, la stessa notte, i carabinieri allertati dall’allarme, sono intervenuti per curare un altro sopralluogo di furto all’interno di un bar posto nelle pertinenze di un distributore di benzina. Anche qui i ladri, dopo aver forzato la porta posta sul retro del bar, si erano introdotti nei locali asportando dalla cassa circa 300 euro e varie stecche di sigarette, tutto in corso di esatto inventario.