A fuoco una baracca nei pressi del Palahockey di Reggio Emilia

Incendio di una baracca adibita a ristoro e spogliatoio in via Paterlini, vicino al Palahockey Fanticini di Reggio Emilia. E’ successo ieri intorno alle 19:00. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alla Polizia di Stato. Nessun ferito, cause in via di accertamento.