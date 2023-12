Con ‘Bollicine’ il tradizionale concerto dell’Orchestra Senzaspine al Teatro Duse di Bologna

Con ‘Bollicine’ il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, in scena il 26 e il 27 dicembre alle ore 21 sul palco di via Cartoleria, si conclude il programma speciale ‘DUSE 200’ con cui il Teatro Duse di Bologna festeggia duecento anni di spettacolo.

Brio, divertimento, gioia e passione sono gli ingredienti del concerto più iconico dell’orchestra diretta da Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi che, ancora una volta, divideranno il podio. In programma per la serata ci sono overture, preludi e sinfonie della tradizione operistica italiana, polke e valzer viennesi. Un concerto ricco di improvvisazione e cambi di scena, di personaggi e ospiti straordinari che ha tutto il sapore di una sagra musicale unica e inimitabile, quest’anno in scena nella versione ‘The best of’ per festeggiare la sua decima edizione.

