Amministrative Sassuolo, Forza Italia: ‘Centro destra unito per scegliere il candidato migliore. Per il nome percorso in divenire’

Il Consigliere Capogruppo di Forza Italia Sassuolo Claudia Severi in merito al dibattito in corso e rispetto alle candidature per le elezioni amministrative del 2024:

“Tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non c’è, e non deve esserci, nessuna divisione, perché questo è l’elemento fondante alla base della ricerca, in corso, e dell’individuazione prossima del candidato migliore da offrire alla città.

La autocandidatura di Francesco Menani, apparsa sulla stampa, oggi non fa parte di questo percorso condiviso che, per Forza Italia, rimane invece obiettivo irrinunciabile.

È in atto un confronto aperto e leale nel centro destra che non esclude il candidato uscente, ma nel quale si stanno individuando anche ipotesi alternative, capaci di interpretare al meglio quelle soluzioni, anche innovative, che vogliamo offrire alla città. Ci sono varie ipotesi in campo. Il percorso è in divenire”.