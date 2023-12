Sassuolo: Tino va in pensione

Chiuderà definitivamente l’attività, dopo oltre 50 anni nel tessuto socio economico di Sassuolo, il parrucchiere Sabato Verrascina, detto Tino, che dal primo gennaio si godrà la meritata pensione.

Prima, assieme ad un socio, in via Menotti, da anni in via Pia 67, Tino è stato un punto di riferimento per intere generazioni di sassolesi.

L’Assessore al Commercio Massimo Malagoli, ieri pomeriggio, gli ha consegnato una pergamena a nome di tutta la città di Sassuolo come segno di riconoscenza per la sua fedeltà e la sua collaborazione alla crescita e allo sviluppo del tessuto socio economico sassolese. Anche Tino ha voluto rigraziare tutta l’affezionata clientela per l’affetto dimostrato in tutti questi anni.

“A Verrascina Sabato, detto Tino, per i 50 anni di attività nel tessuto sociale ed economico della nostra Città, l’Amministrazione Comunale dona questa pergamena con riconoscenza e gratitudine” recita la pergamena.