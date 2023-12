“Pupazzi di neve”, uno spettacolo offerto dall’amministrazione ai nidi comunali

“Si è svolto ieri, venerdì 22 dicembre negli ultimi giorni prima delle vacanze “Pupazzi di neve” – racconta l’Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi – lo spettacolo appositamente scelto per i bambini più piccoli che è stato davvero molto gradito da tutti i bimbi dei nidi Parco, San Carlo, Sant’Agostino e Peter Pan, organizzato dall’Amministrazione Comunale e realizzato dall’Associazione I burattini della commedia.

Si è voluto offrire ai più piccoli e alle educatrici uno speciale saluto in un anno abbastanza impegnativo che ha visto anche il trasloco provvisorio del nido Parco in due sedi poiché’ in attesa della nuova costruzione con i fondi del PNRR che consegneranno a breve un edificio nuovo e sostenibile”.