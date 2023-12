Pavullo nel Frignano: vìola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto un uomo su ordine del Tribunale di Modena, sezione GIP, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L’interessato, già sottoposto lo scorso 6 novembre alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e già tratto in arresto in flagranza di reato il 12 novembre successivo per la violazione dei precetti della misura, ha attuato ulteriori condotte di trasgressione del provvedimento, sia con comunicazioni telefoniche che con avvicinamenti fisici alla persona offesa, che hanno così consentito ulteriori segnalazioni all’Autorità Giudiziaria della reiterazione delle violazioni.

Per effetto dell’ordine del Giudice, lo stesso è stato collocato agli arresti domiciliari.