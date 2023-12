Corso Canalchiaro, per le Feste riaperto nuovo tratto

In vista delle feste natalizie, è stato riaperto a pedoni e ciclisti un ulteriore tratto di corso Canalchiaro, dopo i lavori di rifacimento dei sottoservizi e ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli.

Il transito, per ora esclusivamente pedonale e ciclabile in modo da consentire l’assestamento del fondo stradale, è ora possibile fino a via Tre Re, mentre rimane area di cantiere la zona tra via Tre Re e via San Giacomo, che arriverà a conclusione nelle prossime settimane. Tra via dei Servi e via Bertolda, invece, è ora consentita la circolazione veicolare. È possibile raggiungere il tratto di corso Canalchiaro da via Bertolda a corso Duomo attraverso le strade parallele e laterali, grazie alla temporanea revisione della circolazione in alcune vie che consente di bypassare l’area di cantiere.

Sul posto, al momento dell’apertura, erano presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi e il direttore dei lavori Roberto Lugli, insieme a tecnici dell’azienda che sta effettuando l’intervento.

I lavori di ripavimentazione, che seguono quelli di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera, hanno un valore di circa 360 mila euro e vengono effettuati in continuità con la ripavimentazione realizzata nel 2022 tra via Bonacorsa e via dei Servi. Con questo ulteriore intervento, il tratto completamente riqualificato e ripavimentato in più stralci andrà da corso Duomo, all’incrocio con via Emilia centro, a tutto corso Canalchiaro fino a via San Giacomo.