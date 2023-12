Violento ai controlli manda in ospedale due carabinieri. E’ successo a Reggio Emilia

Intervenuti in via dei Mille a seguito di richiesta di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo in stato di alterazione che urlava a squarciagola sulla pubblica via, si sono imbattuti nella furia di un ragazzo che, all’atto del controllo, si rifiutava dapprima di fornire le proprie generalità e successivamente si scagliava contro i militari con violenza, sferrando calci e pugni. Solo l’intervento in ausilio di ben due volanti della Questura consentiva agli operanti, seppur a fatica, di bloccare l’uomo.

Dopo aver ancora dato in escandescenza, i militari al fine di contenere il forte stato di agitazione del 28enne erano costretti a fare uso del dispositivo taser in dotazione. Dopo essere riusciti ad immobilizzarlo, l’uomo veniva trasportato da personale medico presso il locale pronto soccorso.

È accaduto nelle prime ore di ieri mattina quando, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, i carabinieri della Sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato un cittadino delle isole Figi, 28enne domiciliato in città, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La condotta dell’uomo ha visto due carabinieri finire in ospedale con prognosi rispettivamente di 7 giorni per le lesioni riportate.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.